Giorgia Meloni | la diretta social interrotta dalla figlia Ginevra

Simpatico imprevisto quello capitato durante la diretta social di fine anno di Giorgia Meloni, che è stata improvvisamente interrotta dalla figlia Ginevra in un simpatico siparietto di intimità familiare. La leader di Fratelli d'Italia stava infatti illustrando il proprio resoconto del 2019 appena trascorso quando la piccola Ginevra ha fatto capolino nell'inquadratura per qualche secondo. Un inedito momento di pubblica maternità per Giorgia Meloni, che prima d'ora aveva sempre preferito tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Giorgia Meloni e la figlia Ginevra Qualcuno forse potrà pensare che sia stata una messinscena appositamente preparata in precedenza per mostrare il lato umano di Giorgia Meloni: icona femminile della destra sovranista italiana. La rapida incursione di Ginevra all'interno della diretta è infatti avvenuta poco dopo che la Meloni ...

