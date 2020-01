Ginnastica artistica, il 2020 dell’Italia: le Fate sognano la medaglia alle Olimpiadi! Vanessa Ferrari per la leggenda. E gli uomini… (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Polvere di Magnesio entra in un nuovo anno e si appresta a vivere un 2020 davvero molto intenso, avvincente, appassionante che culminerà con l’evento più importante dell’intero quadriennio: le Olimpiadi di Tokyo. L’Italia della Ginnastica artistica ha già messo nel mirino l’appuntamento per eccellenza, mancano sette mesi ai Giochi che andranno in scena dal 22 luglio al 9 agosto e la nostra Nazionale femminile si sta già preparando alacremente per farsi trovare pronta nel Sol Levante. L’obiettivo è molto chiaro, ormai non ci si può più nascondere: lottare per la conquista di una medaglia nella gara a squadre, la prova regina, quella che premia la profondità nel movimento di un intero Paese. Dopo il bellissimo bronzo degli ultimi Mondiali, le Fate vogliono ancora stupire e hanno tutte le carte in regola per sognare: andare a caccia del podio a cinque ... Leggi la notizia su oasport

