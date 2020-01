Germania, lanterne cinesi lanciate per Capodanno scatenano incendio allo zoo: strage di animali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un devastante rogo nella notte di Capodanno ha distrutto decine di gabbie uccidendo almeno 30 scimmie allo zoo di Krefeld, in Germania. L'ipotesi più attendibile è quella che a scatenare le fiamme siano state alcune lanterne cinesi lanciate in aria da qualcuno nei pressi dello zoo per festeggiare il Capodanno. Leggi la notizia su fanpage

