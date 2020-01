Freccette, Mondiali 2020: il montepremi e quanti soldi si guadagnano con questo sport. Cifre da capogiro! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Michael van Gerwen e Peter Wright si affronteranno questa sera nella Finale dei Mondiali 2020 di Freccette, si preannuncia una battaglia campale tra queste due icone dei darts e l’Alexandra Palace di Londra è pronto per tifare i due contendenti. L’olandese partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo quarto titolo iridato ad appena 30 anni, l’infinito scozzese non ha invece mai vinto e a 49 anni suonati insegue la prima monumentale affermazione dopo aver perso l’atto conclusivo del 2014 proprio contro il fuoriclasse orange. Ne vedremo davvero delle belle in una sfida molto intensa e appassionante, il Campione del Mondo in carica ha letteramente dominato nei turni precedenti e sembra essere imbattibile ma il suo rivale potrebbe essere nello stato di forma giusto per piazzare il colpaccio. Segui i Mondiali di Freccette in diretta streaming su ... Leggi la notizia su oasport

