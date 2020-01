Freccette, Finale Mondiali 2020: van Gerwen favorito per il poker, Wright cerca l’impresa a 50 anni. Montepremi faraonico (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Michael van Gerwen contro Peter Wright, questa è la Finale dei Mondiali 2020 di Freccette che andrà in scena questa sera (ore 20.00) all’Alexandra Palace di Londra. Nella capitale britannica avrà luogo l’imperdibile atto conclusivo della rassegna iridata dei darts, in una cornice come sempre rovente ci sarà spazio per un incontro tesissimo che potrebbe essere aperto a qualsiasi risultato anche se c’è comunque il favorito della vigilia: l’olandese è indubbiamente il miglior tiratore dell’ultimo lustro, ha vinto tre titoli e va a caccia di un poker da vero fuoriclasse qual è. Il 30enne van Gerwen ha dominato il torneo fino a questo punto, non è mai andato in difficoltà nei turni preliminari, strapazzando il lituano Darius Labanasukas e l’inglese Nathan Aspinall tra quarti di Finale e semifinali: il ribattezzato Mighty Mike, Campione del Mondo in carica ... Leggi la notizia su oasport

