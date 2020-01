Francesca Novello FOTO, chi è la fidanzata di Valentino Rossi: età, professione e durata del rapporto (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Novello è la fidanzata di Valentino Rossi, il celeberrimo motociclista capace di vincere nove Mondiali nel corso della sua gloriosa carriera. Il centuro di Tavullia si sta godendo un meritato periodo di relax al termine di una stagione un po’ sottotono in cui è riuscito a salire sul podio soltanto in due occasioni (due secondi posti a inizio anno) e in cui ha concluso al settimo posto nel campionato iridato. L’alfiere della Yamaha ha faticato moltissimo a ingranare e in svariate circostanze non è riuscito a risplendere come ci si aspetta da un pilota del suo calibro che ha davvero segnato un’epoca delle due ruote: quello appena iniziato proprio davvero essere l’ultimo anno in MotoGP per Valentino Rossi che potrebbe ritirarsi se non dovesse ottenere dei risultati all’altezza della sua fama. Nel frattempo il Dottore si consola con la sua bellissima ... Leggi la notizia su oasport

LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Messico e...nuvole per Valentino Rossi: il futuro è dietro l'angolo: Il 9 volte iridato è tornato dalle vacanze e trascorr… - miy226 : RT @gponedotcom: Messico e...nuvole per Valentino Rossi: il futuro è dietro l'angolo: Il 9 volte iridato è tornato dalle vacanze e trascorr… - Michytwenty : RT @gponedotcom: Messico e...nuvole per Valentino Rossi: il futuro è dietro l'angolo: Il 9 volte iridato è tornato dalle vacanze e trascorr… -