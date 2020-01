FOTO Elia Viviani indossa la maglia della Cofidis, cambio di squadra per il ciclista: la nuova casacca per il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Elia Viviani ha festeggiato il primo giorno del nuovo anno indossando ufficialmente la maglia della Cofidis, la sua nuova squadra: da oggi, 1° gennaio 2020, il veronese è ufficialmente un corridore della squadra francese e ha potuto sfoggiare la nuova casacca. L’ex atleta della Deceuninck-QuickStep si presenta da Campione d’Europa ed è pronto per vivere una grande annata da protagonista, andrà a caccia delle vittorie di tappa al Tour de France e poi punterà tutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: dovrà difendere il titolo nell’omnium e sarà una pedina fondamentale del quartetto dell’inseguimento. Il velocista esordirà al Tour Down Under, prima corsa stagionale in programma dal 21 al 26 gennaio. Di seguito la FOTO di Elia Viviani con la nuova maglia della Cofidis. FOTO Elia Viviani, NUOVA maglia Cofidis: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : FOTO Elia Viviani indossa la maglia della Cofidis, cambio di squadra per il ciclista: la nuova casacca per il 2020 - elia_mendola : Regalo di mamma di qualche anno fa. Perchè nella vita ci dovrebbe essere sempre un pò di poesia. Ed io cerco sempre… - Spider_Gina : RT @giusartemilano: 8 dicembre ??Buona festa dell’immacolata ?? con foto ©?Carlo Centonze fa Gravina in Puglia : Cappella edicola votiva con… -