Formula 1 - Kubica pilota di riserva dell'Alfa Romeo Racing (Di mercoledì 1 gennaio 2020) LAlfa Romeo Racing inizia il nuovo anno con un bel carico di novità: Robert Kubica si unisce al team elvetico in qualità di pilota di riserva e il nome del team cambia in Alfa Romeo Racing Orlen con larrivo del nuovo title sponsor.Una nuova avventura per Kubica. Il trentacinquenne pilota polacco ha deciso di lasciare la Williams alla fine della scorsa stagione, ma ha accettato lofferta dellAlfa Romeo per rimanere nel circus. Robert si occuperà del lavoro di sviluppo al simulatore, ma avrà anche un ruolo importante nella formazione dei giovani piloti della Sauber Motorsport. Il campionato DTM rimane comunque nel mirino del pilota polacco che non sembra avere intenzione di stare lontano dalle corse.Nuovo sponsor per lAlfa. Contestualmente allarrivo di Kubica, lAlfa Romeo accoglie anche un nuovo sponsor legato al pilota di Cracovia. Si tratta della compagnia petrolifera PKN Orlen, il cui ... Leggi la notizia su quattroruote

SkySportF1 : ? Ufficiale il terzo pilota @alfaromeoracing per il 2020 ?? Nuovo nome per il team ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? Ufficiale il terzo pilota @alfaromeoracing per il 2020 ?? Nuovo nome per il team ? - genovesergio76 : Formula 1 2020, Robert Kubica terzo pilota Alfa Romeo. Il team cambia nome | Sky Sport -