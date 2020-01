Fiocco rosa sul set di Grey’s Anatomy, è nata Arwen Giles: come proseguirà la gravidanza nella serie? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Incinta nella vita e nella serie, l'attrice di Grey's Anatomy Caterina Scorsone ha dato alla luce la sua terza figlia, Arwen Giles: l'interprete di Amelia Shepherd nel medical drama di ABC ha comunicato al pubblico la nascita della bambina sui social, con due scatti privati pubblicati alla vigilia di Capodanno. La Scorsone, 38 anni, e il marito Rob Giles hanno annunciato la nascita della piccola, pubblicando le prime foto della neonata su Instagram: "Arwen è qui!", ha scritto l'attrice di Private Practice, ora nel cast fisso di Grey's Anatomy con lo stesso personaggio della Shepherd, nella didascalia alle sue foto. Gli scatti mostrano le sorelline della neonata, Paloma "Pippa" Michaela, 3 anni, ed Eliza, 7 anni, mentre abbracciano la piccola Arwen. Per l'attrice e la sua famiglia l'annuncio del lieto evento è stato l'occasione per fare auguri di Capodanno speciali: "La nostra ... Leggi la notizia su optimaitalia

