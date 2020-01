F1, UFFICIALE: Robert Kubica terzo pilota dell’Alfa Romeo Racing. Cambia il main sponsor del team di Hinwil (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una nuova avventura ha inizio per il polacco Robert Kubica. Il 35enne nativo di Cracovia, dopo un Mondiale 2019 di F1 molto difficile con la Williams e le tante criticità con la squadra di Grove, ha trovato una nuova sistemazione in via UFFICIALE. Sarà l’Alfa Romeo Racing a dare una chance a Kubica, nel ruolo di terzo pilota. Breaking news! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f5de.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

