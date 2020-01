F1, mercato 2021: possibile rivoluzione. Probabile addio di Vettel alla Ferrari, Hamilton verso la Rossa? Tutti gli scenari (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lo sappiamo già da diverso tempo, ma il Mondiale 2021 segnerà un punto di non ritorno per la massima categoria del motorsport. Dal punto di vista tecnico, infatti, le monoposto saranno rivoluzionate da cima a fondo, nell’ottica di creare maggiore competitività in pista e maggiori chance di sorpasso, riducendo le difficoltà di chi insegue una vettura in pista. Aumenterà la spettacolo? Liberty Media e la FIA hanno studiato queste novità per anni e confidano in una vera e propria nuova era della Formula Uno. Propositi importanti, certo, ma che ciclicamente abbiamo già sentito anno dopo anno. Di una cosa, tuttavia, siamo sicuri: anche il mercato piloti non ci farà annoiare, anzi. Per quale motivo stiamo dicendo queste cose? Semplice, in vista del campionato 2021 le pedine del puzzle della massima categoria del motorsport si muoveranno e non poco, e lo stanno facendo sin da ora. Sarà ... Leggi la notizia su oasport

sportli26181512 : Inter, le divise per il 2020/2021: richiamo a Ronaldo, novità nella seconda maglia FOTO: Prende forma la nuova Inte… - PaliilaP : Investire quella cifra per #Kulusevski più l'arrivo di #vidal voleva dire aver già chiuso il mercato a centrocampo… - motorboxcom : Noi aspettiamo grandi botti dal prossimo mercato piloti #F1. Ma non tutti sono di questo avviso ?? #MercatoPiloti… -