F1, Lewis Hamilton su Niki Lauda: “Senza di lui non avrei accettato l’offerta della Mercedes. Era un riferimento per il team” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non è certo sorprendente constatare quale fosse il rapporto esistente tra il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e il tre volte iridato Niki Lauda, figura carismatica della Mercedes. Quando l’ex pilota austriaco è scomparso quest’anno per Lewis sono stati giorni di grande tristezza e smarrimento. Niki, infatti, era stato fondamentale nella scelta fatta dallo stesso Hamilton di passare dalla McLaren al team di Brackley nel 2013: “Mi manca ricevere i suoi messaggi e condividere dei video con lui. Ho ancora molte delle nostre conversazioni e ogni tanto le rileggo. Senza il suo sostegno probabilmente non avrei accettato l’offerta della Mercedes e non sarei ancora in questa squadra“. Le qualità di Lauda erano indiscusse e non solo al volante. Il parere del britannico è che le Frecce d’Argento abbiano ripreso a dominare anche per il modo di fare ... Leggi la notizia su oasport

