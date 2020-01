F1, la Ferrari può proseguire con Vettel e Leclerc? Tutti gli scenari, il tedesco tratta per il rinnovo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sebastian Vettel potrebbe davvero rinnovare il contratto con la Ferrari? Il tedesco è in scadenza nel 2020 e fino a poche ore fa tutto lasciava pensare a una naturale conclusione del rapporto al termine della stagione che incomincerà a marzo col GP d’Australia ma dalla Germania sono giunte alcune indiscrezioni secondo il quale il quattro volte Campione del Mondo sarebbe in trattativa col Cavallino Rampante per proseguire la propria attività agonistica con la Rossa anche nel prossimo futuro. Secondo quanto riporta Motorsport-Magazin si starebbero gettando le basi per una conferma e dunque a Maranello potrebbe ancora coesistere la coppia con Charles Leclerc che ha appena firmato un quinquennale fino al 2024. Il rapporto tra i due piloti è scoppiato in occasione dell’ormai celeberrimo contatto durante il GP del Brasile, l’incidente di Interlagos ha fatto saltare in aria ... Leggi la notizia su oasport

