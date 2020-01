Ezio Greggio e altri tre fenomeni: che quartetto alle Maldive (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ezio Greggio in questi giorni è in vacanza alle Maldive in un notissimo resort di marca italiana. Lì ha trovato tre compagni d’eccEzione per giocare a beach soccer. Ezio Greggio, come molti Vip, ha approfittato della pausa natalizia nei supoi impegni in tv ed è volato al caldo delle Maldive. Con lui l’attuiale compagna, Romina … L'articolo Ezio Greggio e altri tre fenomeni: che quartetto alle Maldive proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

EzioGreggio : THE FABULOUS FOUR : Maurito Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino, Francesco Totti : what else? @MauroIcardi… - cheamarena : RT @EzioGreggio: THE FABULOUS FOUR : Maurito Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino, Francesco Totti : what else? @MauroIcardi @pfavino… - PeppoSpack : RT @EzioGreggio: THE FABULOUS FOUR : Maurito Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino, Francesco Totti : what else? @MauroIcardi @pfavino… -