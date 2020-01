Esplode il caso Pogba, i tifosi del Manchester United furiosi con il francese: motivi e retroscena di mercato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Clima sempre più teso fra Paul Pogba e il Manchester United. Dopo la partita contro il Burnley, il centrocampista francese salterà anche l’atteso big match di questa sera contro l’Arsenal a causa di una condizione fisica non ottimale. Una situazione che – secondo il Daily Mail – sta iniziando ad ‘irritare’ i piani alti dei Red Devils, che vedono soltanto una manovra del suo agente Mino Raiola per forzare la cessione del giocatore francese obiettivo da tempo di Real Madrid e Juventus. Pogba aveva saltato la partita di sabato contro il Burnley dopo aver detto al manager Ole Gunnar Solskjaer che aveva bisogno di più tempo per riprendersi dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori tre mesi. Tuttavia, sabato Pogba ha preso un volo per la Francia per vedere i suoi fratelli Mathias e Florentin giocare in una partita di beneficenza, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Esplode il caso #Pogba, #ManchesterUnited e tifosi furiosi i clamorosi episodi che hanno visto coinvolto il france… - rubkandy : Sicuro sicuro il capodanno nei sotterranei co na porta domestica e due piani di scale per uscire? Che basta un cogl… - vruggero75 : @FilippoTommaso2 @gladys_p8 Caso sanzionato dallo stesso Bergoglio: -