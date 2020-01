Elena Santarelli alle Maldive con la sua famiglia, la showgirl è troppo magra? Lo sfogo social (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Elena Santarelli si gode le vacanze di Natale alle Maldive con la sua famiglia, i fan le fanno notare che è troppo magra e lei sbotta su Instagram Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elena Santarelli, la bellissima showgirl dopo un lungo e delicato periodo vissuto a causa della malattia del figlio, ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in totale relax e serenità con la sua famiglia alle Maldive. La Santarelli si è mostrata davvero felice negli scatti postati insieme al marito Bernardo Corradi e ai suoi figli sul suo profilo Instagram nelle bellissime spiagge delle Maldive. Per l’ennesima volta moltissimi fan le hanno però fatto notare di essere troppo magra, infastidendo non poco la showgirl. Stanca di leggere sempre commenti sulla sua eccessiva magrezza, Elena Santarelli si è lasciata andare ad un piccolo sfogo su Instagram. A coloro che la ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

