Dove vedere Manchester City-Everton in diretta tv e streaming

Manchester City-Everton, match valido per la 21a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà mercoledì 1 gennaio alle ore 18:30 all'Etihad Stadium

Manchester City-Everton è Guardiola contro Ancelotti: lo stato di forma

Manchester City-Everton si sfideranno per conquistare i primi tre punti del nuovo anno solare. Non è una sfida tra due squadre qualsiasi dato che scenderanno in campo calciatori affermati e sulle panchine siederanno due grandissimi allenatori che hanno vinto tutto nella loro carriera: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. I campioni d'Inghilterra in carica occupano il terzo posto in classifica. Un campionato al di sotto delle aspettative che avrebbe dovuto vedere i citizens lottare per il titolo con il Liverpool ma che ...

