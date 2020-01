Dopo la rivolta in Iraq, Usa inviano altri 750 soldati in Medio Oriente (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Pentagono invierà “immediatamente” circa 750 soldati aggiuntivi in Medio Oriente, “in risposta ai recenti eventi in Iraq”. Lo ha annunciato ieri sera il ministro della Difesa americano, Mark Esper, come risposta all’attacco all’ambasciata americana di Baghdad. “Circa 750 soldati saranno schierati immediatamente nella regione” e “ulteriori forze” sono pronte per essere schierate “nei prossimi giorni”, ha detto Esper in un comunicato. “Questo dispiegamento è un’azione precauzionale e appropriata in risposta ai crescenti livelli di minaccia contro il personale e le installazioni americane, come abbiamo assistito a Baghdad”, ha affermato il ministro della Difesa americano. In precedenza un funzionario americano aveva affermato che gli Stati Uniti hanno inviato 500 militari in ... Leggi la notizia su huffingtonpost

GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: Dopo la rivolta in Iraq, Usa inviano altri 750 soldati in Medio Oriente - kospeti : RT @HuffPostItalia: Dopo la rivolta in Iraq, Usa inviano altri 750 soldati in Medio Oriente - vagabondtweets8 : RT @HuffPostItalia: Dopo la rivolta in Iraq, Usa inviano altri 750 soldati in Medio Oriente -