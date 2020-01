Donna di 36 anni muore poco prima della mezzanotte per sospetta meningite: somministrata profilassi antibiotica ai parenti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una Donna di 36 anni residente di Genova è deceduta poco prima della mezzanotte per una sospetta sepsi-meningite meningococcica. Il decesso è avvenuto al Policlinico San Martino di Genova. Ai parenti è stata somministrata profilassi antibiotica. Il policlinico San Martino ha avviato tutti gli accertamenti clinico microbiologici per confermare la diagnosi.L'articolo Donna di 36 anni muore poco prima della mezzanotte per sospetta meningite: somministrata profilassi antibiotica ai parenti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

amnestyitalia : Rohima è una giovane donna rohingya, nata 20 anni fa in un campo profughi del Bangladesh. Il suo sogno di studiare… - fabbri333 : Allarme meningite a Genova, donna di 36 anni muore la notte di Capodanno: scatta la profilassi - GGrs74 : RT @PresMoratti: #BERGOGLIO Cos’altro poteva fare ? Come reagireste voi a 83 anni se una donna vi strattonasse violentemente solo per dir… -