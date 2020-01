Dodicenne morto in ospedale per un’occlusione intestinale: aperta inchiesta per omicidio colposo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di un ragazzo di 12 anni, deceduto all'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, nel pomeriggio di lunedì. Dalle verifiche interne sull'operato dei medici è emerso che il piccolo paziente aveva una grave occlusione intestinale (era infatti era arrivato con un forte mal di pancia) ma è stato tenuto in osservazione per un giorno prima di operarlo. Quando infine si è deciso di intervenire, i chirurghi non sono riusciti a salvarlo. Leggi la notizia su milano.fanpage

