Diletta Leotta Instagram, foto al mare per Capodanno: «Si è drizzata pure la coda?» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Diletta Leotta sceglie una foto al mare, in una mise sportiva e sexy al tempo stesso, per festeggiare il Capodanno 2020 con i suoi followers di Instagram. E manco a dirlo i suoi seguaci sono letteralmente impazziti per la foto di profilo della conduttrice di Dazn, che esalta le sue curve sinuose. Oltre 500mila like in meno di 24 ore ed un diluvio di commenti, tra il fantasioso e l’erotico. Non c’è che dire, davvero una fine anni degna per Diletta, dopo un 2019 tutto sulla cresta dell’onda. «Si è drizzata pure la coda?»: i fantasiosi commenti alla foto di Capodanno al mare «Si è drizzata pure la coda?» E’ uno dei commenti meno “spinti” alla nuova foto di Diletta Leotta in tenuta sportiva al mare per Capodanno. Shorts aderenti tigrati e top sportivo nero a sostenere il prosperoso décolleté, Diletta si presenta di profilo, il mento rivolto verso ... Leggi la notizia su urbanpost

