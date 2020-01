Danza con Me, Roberto Bolle confessa: “Ero pieno di dubbi e di timori” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Bolle fa una confessione prima di Danza con Me: “Ero pieno di dubbi e di timori” Per la terza volta consecutiva, il nuovo anno di Rai1 si apre all’insegna della bellezza e della grazia con lo show evento legato alla musica e alla Danza di Roberto Bolle. Anche quest’anno si punta sull’arte e sull’eccellenza italiana a Danza con Me. In una recente intervista a Il Giornale, Roberto Bolle ha ricordato commosso chi lo convinse a lanciarsi nel progetto di Danza con Me: “Se non fosse stato per Bibi Ballandi non sarei qui”. Fu il produttore, scomparso nel 2018, ad aver creduto fermamente che lui potesse vincere la sfida televisiva: “Ero pieno di dubbi e di timori per un mondo che mi era estraneo e, invece, aveva ragione lui”. Bibi Ballandi è stata una garanzia per la Rai; ha prodotto numerosi one-man show e programmi come ... Leggi la notizia su lanostratv

RobertoBolle : 'Danza con me', alla corte del re Bolle: Virginia Raffaele, Alberto Angela, Marracash - RadiocorriereTv : Accanto alla stella indiscussa di @RobertoBolle, brillerà un cast straordinario, con ospiti provenienti non solo da… - RaiUno : Pronti ad iniziare l’anno all’insegna di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno stile #RobertoBolle? L’… -