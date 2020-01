Danza con me 2020, Roberto Bolle torna stasera su Rai1: tra gli ospiti Roberto Benigni e Alberto Angela (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Bolle torna da stasera su Rai1, alle 21:25, con Danza con me 2020: tra gli ospiti Roberto Benigni, Luca Zingaretti e Alberto Angela. Danza con me 2020, il grande show di Roberto Bolle, arriva stasera su Rai1 alle 21:25 e per il terzo anno consecutivo inaugura il nuovo anno del primo canale RAI. Appuntamento ormai tradizionale, eppure sempre diverso, "Danza con me" è riuscito a radunare intorno a sé un pubblico ampio e nuovo, con incredibili successi di share e di critica, fino a vincere nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D'Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, motivo d'orgoglio per tutta la televisione italiana. Anche quest'anno "Danza con me" - prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e ... Leggi la notizia su movieplayer

RobertoBolle : 'Danza con me', alla corte del re Bolle: Virginia Raffaele, Alberto Angela, Marracash - RadiocorriereTv : Accanto alla stella indiscussa di @RobertoBolle, brillerà un cast straordinario, con ospiti provenienti non solo da… - RaiUno : Pronti ad iniziare l’anno all’insegna di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno stile #RobertoBolle? L’… -