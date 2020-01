Daniele Bossari è Il boss del paranormal, da stasera su DMAX (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Daniele bossari torna da stasera su DMAX, dalle 21:25, con Il boss del paranormal, il nuovo show dedicato all'affascinante quanto sconosciuto mondo del paranormale Daniele bossari, a partire da stasera su DMAX alle 21:25, sarà Il boss del paranormal, il nuovo programma dedicato all'affascinante quanto sconosciuto mondo del paranormale. Puntata dopo puntata Daniele bossari guiderà lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo. Fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone, che oggi rendono disponibili testimonianze documentali, impossibili in passato. Proprio grazie alla tecnologia, che ha cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale "realtà", ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di ... Leggi la notizia su movieplayer

