Dalle elezioni regionali alla riforma della prescrizione: le sfide che attendono il governo a gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dalle elezioni regionali alla riforma della prescrizione: le sfide che attendono il governo a gennaio 2020 L’arrivo del nuovo anno non è solo un traguardo temporale da festeggiare per il governo Conte bis. Nuove sfide elettorali e politiche attendono le forze di maggioranza a gennaio 2020 e l’esito delle “prove” cui sarà sottoposto l’esecutivo non è affatto scontato. Subito dopo il giuramento dei nuovi ministri – Lucia Azzolina al Ministero dell’Istruzione e Gaetano Manfredi al Ministero dell’Università e della Ricerca – il premier Giuseppe Conte dovrà affrontare sfide decisive per le sorti del governo, tra cui la riforma della prescrizione, la questione del Mes, le crisi Alitalia e Ilva e le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Ecco quali sono i principali nodi da sciogliere: La verifica della stabilità della maggioranza Come ha ... Leggi la notizia su tpi

