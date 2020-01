Dal M5s ancora gelo su Fioramonti. E l'ex ministro lavora alla nascita di "Eco" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il caso Fioramonti continua ad agitare le acque pentastellate. Il primo vero passaggio di questa vicenda avviene il 15 dicembre quando Fioramonti incontra il presidente del Consiglio Conte. Il nodo è la legge di bilancio: il professore con cattedra a Pretoria, secondo quanto ricostruito, lamenta al di là dei pochi fondi messi a disposizione per il Miur di non essere stato neanche interpellato sulla manovra. E di aver ricevuto uno schema già confezionato, con le varie voci in capitolo da non modificare. Io - il senso del ragionamento fatto al premier da Fioramonti - faccio un passo indietro, ti conviene cercare un nuovo ministro. Con me lasceranno anche altri esponenti M5s. Il presidente del Consiglio spiega al suo interlocutore di non gradire la nascita di un gruppo costituito nel suo nome, ma in ogni caso l'importante - questa la tesi illustrata - che non venga meno l'appoggio ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Dal M5s ancora gelo su Fioramonti. E l'ex ministro lavora alla nascita di 'Eco': Il caso Fioramonti continua ad agi… - prestia_fabio : RT @Agenzia_Italia: Dal M5s ancora gelo su Fioramonti. E l'ex ministro lavora alla nascita di 'Eco' - Agenzia_Italia : Dal M5s ancora gelo su Fioramonti. E l'ex ministro lavora alla nascita di 'Eco' -