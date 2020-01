Da Geo la ricetta della torta la bonissima di Laura Galli Morandi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ed ecco la ricetta della torta la bonissima di Laura Galli Morandi, la ricetta della torta dolce di Gei. Un’idea golosa, la torta la bonissima è fatta con la pasta frolla e un ripieno delizioso a base di miele, noci, rum, buccia di limone e niente altro davvero una ricetta dolce speciale. Come sempre vi suggeriamo tutte le ricette in tv e le ricette Geo sono sempre ottime, questa volta prepariamo in casa la pasta frolla per ottenere un risultato morbido. Se non abbiamo tempo però possiamo comprare la pasta frolla già pronta così in meno di un’ora la torta bonissima sarà pronta da gustare. LA ricetta della torta LA bonissima DALLE RICETTE GEO Ingredienti torta la bonissima: una tortiera da 30/40 cm – Per la frolla: 300 g di farina 00, 150 g di burro morbido, 150 g di zucchero semolato, 2 uova intere, 1 pizzico di sale – Ripieno: 200 g di miele di acacia, 150 g di noci tritate, 1 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Geo ricetta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Geo ricetta