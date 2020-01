Crolla il soffitto dell’Hotel Excelsior durante il veglione di CapodannoVIDEO

Crolla il soffitto dell’Hotel Excelsior durante il veglione di Capodanno[VIDEO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragedia sfiorata a Bari dove è Crollato il controsoffitto di una sala dell’Hotel Excelsior mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui uno grave, trasferito in codice rosso all’ospedale. Al momento del cedimento erano presenti circa 100 persone. Ancora da chiarire le cause di quanto successo: Tanta paura ma per fortuna è stata solo sfiorata la tragedia a Bari dove è Crollato il controsoffitto di una sala dell’Hotel Excelsiordurante il veglione di di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, di cui uno più grave trasferito in codice rosso all’ospedale. Nell’albergo, che si trova nella periferica via Giulio Petroni, era circa l’1.00 quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha ceduto il tetto. Alla serata, animata da un duo musicale, stavano partecipando ... Leggi la notizia su howtodofor

