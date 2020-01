Cristiano Malgioglio vuole spoilerare Sanremo, Amadeus gli tappa la bocca - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Divertente siparietto tra Cristiano Malgioglio e Amadeus durante il capodanno in piazza a Potenza, dove il cantante avrebbe voluto svelare qualche segreto di Sanremo, prima di essere letteralmente bloccato dal conduttore Cristiano Malgioglio è stato uno dei grandi protagonisti della serata di capodanno a Potenza trasmessa in diretta su Rai1. Con la sua musica ha fatto ballare l'intera piazza, che si è scatenata sulle note della sua ultima hit Notte Perfetta ma anche sul tormentone O Maior Golpe do Mundo e su Dolceamaro, la canzone di Barbara d'Urso che ha fatto impazzire i social. La conduzione dell'evento di Capodanno da parte di Amadeus ha creato un clima pre-sanremese nella notte di Potenza, dove sul palco sono saliti anche tre dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Marco Masini, Alberto Urso ed Elettra Lamborghini, che hanno stappato la ... Leggi la notizia su ilgiornale

