Costanza Caracciolo, polemica con i follower: decisione drastica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Costanza Caracciolo, polemica sui social con i follower Il Capodanno è qui e i Vip vanno in vacanza. Costanza Caracciolo e Christian Vieri, una delle coppie maggiormente apprezzate, lo passeranno sotto il cocente sole del Medio Oriente, a Dubai precisamente. Come molte altre personalità pubbliche hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno lontani dall’Italia, puntando il dito sulla cartina nella lussuosa metropoli degli Emirati Arabi. Tra una nuotata in piscina con la primogenita Stella e un po’ di shopping nei famosi centri commerciali della città, i due si stanno rilassando in attesa di dare il benvenuto alla seconda figlia. Risveglio vista mare Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Costanza Caracciolo ha annunciato che nel 2020 la famiglia si allargherà nuovamente. E anche stavolta appenderanno il fiocco rosa. Quella appena intrapresa doveva costituire una tranquilla ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Costanza Caracciolo, polemica con i follower: decisione drastica - - PBItaliana : Costanza CARACCIOLO - zazoomnews : Bobo Vieri Costanza Caracciolo e Stella approdano sui social ma a rovinare tutto è una lite - #Vieri #Costanza… -