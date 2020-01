Cosa vedere su Netflix a gennaio, serie tv e film del mese (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Cosa vedere su Netflix a gennaio? Il 2020 della piattaforma di streaming si apre spingendo film e serie tv in due diverse direzioni. I primi, concentrati in un'unica uscita comune di Capodanno, sono in linea con tutta l'atmosfera delle Feste, la commedia vince su tutto e abbondano i classici per tutta la famiglia.L'imperdibile? Il primo, originale Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Le serie tv più interessanti si tingono di nero, i titoli di punta di quelli per niente rassicuranti. Perché anche se il 1 gennaio è tutto da ridere con South Park, subito spunta un Messiah misterioso nelle Terre terrorizzate da guerra e terrorismo che erano del Messia e oggi sono abitate solo dagli uomini e quindi arrivano un (nuovo vecchio) **Dracula **dal trailer super gore e tra il 24 e il 31 dicembre è un sabba di streghe tra l'attesa nuova serie original italiana Luna nera e Le nuove terrificanti ... Leggi la notizia su gqitalia

