Come la frammentazione dell’ortodossia riscrive nuovi equilibri di potere

Per il Montenegro il 2019 si conclude all'insegna delle proteste popolari dopo che il Parlamento ha approvato la controversa legge, fortemente voluta dal partito di governo, che pone le basi per l'espropriazione dei patrimoni immobiliari delle comunità religiose incapaci di dimostrare la titolarità dei diritti dei proprietà prima del 1918, ossia l'anno della nascita del regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. Sebbene la legge abbia una valenza generale, è stato chiaro fin da subito che l'obiettivo del governo fosse l'indebolimento della chiesa ortodossa serba, che è seguita dalla maggioranza della popolazione, accusata di esercitare un astro negativo sui fedeli e di essere sostanzialmente una longa manus dell'asse Mosca-Belgrado. Cosa succede adesso I socialisti di Dusko Markovic non hanno mai nascosto gli obiettivi della loro agenda politica:

