Cinema, Checco Zalone e il Real Time Marketing: due facce della stessa medaglia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Checco Zalone funziona. Può piacere come no, può infastidire, far sorridere, irritare, far sbellicare, ma il punto è che la sua narrazione dei fatti funziona. Il modo di intendere le storie che porta sul grande schermo, l’assoluta precisione con cui studia le battute, i tempi comici, i giochi di parole, fa tutto parte di una scrittura attenta e ragionata. E quello che è accaduto con il dibattito scatenato dall’uscita di quei tre minuti, con il brano Immigrato, che funziona anche da trailer – in cui il genio sta, ad esempio, nell’aver utilizzato come base musicale un sound alla Toto Cotugno -, per pubblicizzare il film che sarà nelle sale da oggi, 1 gennaio, Tolo Tolo, ne è la prova provata. Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, ci ha preso di nuovo. Si potrebbe fare anche riferimento agli incassi dei suoi film, ma sarebbe una strada poco ... Leggi la notizia su open.online

RollingStoneita : Perché è l'unico che sa parlare a tutti gli italiani (sì: tutti). E perché nel nuovo film #ToloTolo lancia un messa… - AlbertoFuschi : #ToloTolo visto in anteprima. Non è uno scherzo, aspettatevi un Checco Zalone più maturo che però non ha messo da p… - thatserika : Vi sto scrivendo dal cinema, io e @theworldofLu siamo venute a vedere il nuovo film di checco -