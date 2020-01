Ciclismo: Vincenzo Nibali inaugura il 2020 con la nuova maglia della Trek-Segafredo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un Vincenzo Nibali particolarmente attivo suoi social nelle ultime ore. Dopo aver fatto gli auguri a tutti per l’arrivo del 2020 in compagnia della moglie Rachele, il corridore siciliano, in una storia su Instagram, ha vestito per la prima volta la maglia della Trek-Segafredo, sua nuova squadra in vista di una stagione nella quale “Lo Squalo” vorrà essere tra i protagonisti ai Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020, nonché al Giro d’Italia e ai Mondiali di Aigle-Martigny. Indubbiamente, il morale è decisamente buono in casa Nibali e questo è un ottimo presupposto visti gli obiettivi ambiziosi che il ciclista italiano si è posto. Di seguito le immagini con la nuova tenuta: LE IMMAGINI della STORIA INSTAGRAM DI Vincenzo Nibali CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Ciclismo giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire ... Leggi la notizia su oasport

