Chiede soldi al supermercato e scatena il panico:arrestato tunisino irregolare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo ha insistito per ottenere denaro dai dipendenti di un noto supermercato nell'agrigentino, al diniego dei lavoratori è andato su tutte le furie facendo temere il peggio, il 39enne è risultato anche essere illegalmente presente sul territorio italiano Avrebbe insistito per farsi consegnare del denaro dai dipendenti di un supermercato scatenando la propria ira al diniego degli stessi lavoratori. Una reazione furibonda e spropositata che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto a Ribera, in provincia di Agrigento e, l’autore della feroce reazione è un tunisino, Ben Nasser Saber di 39 anni, illegalmente presente sul territorio italiano. Ricostruiamo quanto accaduto. Il tempo delle festività non conosce pausa per i malintenzionati, anzi è proprio in occasione di queste giornate che chi ha intenzione di far ... Leggi la notizia su ilgiornale

CarloCalenda : La coalizione dei ripensamenti. @ItaliaViva dopo la manovra chiede di abolire Q100 e modificare RDC per mettere sol… - piave79 : RT @Gigadesires: Stamattina è tutto un 'eh ma anche il Papa è umano come noi, la fedele ha esagerato, anche Gesù si arrabbiava'. Ok, tutto… - Annamar35486740 : RT @Gigadesires: Stamattina è tutto un 'eh ma anche il Papa è umano come noi, la fedele ha esagerato, anche Gesù si arrabbiava'. Ok, tutto… -