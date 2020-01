Cede controsoffitto hotel durante veglione: 4 feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragedia sfiorata all’hotel Excelsior di Bari durante il veglione di Capodanno. Il controsoffitto di una sala è improvvisamente ceduto, provocando il ferimento di quattro persone. Una di loro avrebbe riportato lesioni gravi ma fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. In base ad una prima ricostruzione il crollo, avvenuto nell’albergo nella periferica via Giulio Petroni, si è verificato intorno all’1.00 della notte tra martedì 31 Dicembre 2019 e mercoledì 1 Gennaio 2020, al termine dell’esibizione di un duo di cantanti. Gli artisti si trovavano nella struttura per animare il veglione composto da circa 100 persone. I commensali erano in attesa di iniziare la serata danzante. Cede controsoffitto hotel: 4 feriti Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre al personale medico del 118 e gli agenti delle volanti di Polizia. Spetterà ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Cede il controsoffitto di un hotel a Bari, 4 feriti - rep_bari : Bari, cede controsoffitto in hotel durante il veglione di Capodanno: 4 feriti [aggiornamento delle 10:18] - rep_bari : Bari, cede controsoffitto in hotel durante il veglione: 4 feriti [aggiornamento delle 10:01] -