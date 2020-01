Cast e personaggi di Shetland 4 su Giallo, i nuovi episodi in prima tv da Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il giorno di Capodanno debutta una prima tv assoluta, Shetland 4 su Giallo, con i nuovi episodi in prima visione in chiaro per l'Italia. La serie televisiva scozzese scritta da David Kane è ispirata ai pluripremiati e omonimi racconti polizieschi di Ann Cleeves, il cui protagonista è l'ispettore Jimmy Perez, che affiancato dalla sua quadra di investigatori combatte il crimine nella piccola comunità degli abitanti delle isole Shetland, nell'arcipelago scozzese. Gran parte delle riprese della serie si svolgono nella terraferma scozzese, soprattutto a Glasgow, mentre le ambientazioni esterne mozzafiato sono perlopiù realizzate nelle Shetland. Nel Cast di Shetland 4 su Giallo dal 1° gennaio tornano i protagonisti Douglas Henshall, nei panni del detective ispettore Jimmy Perez, Alison O'Donnell nel ruolo della detective sergente Alison "Tosh" Macintosh e Steven Robertson ... Leggi la notizia su optimaitalia

