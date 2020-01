CAPODANNO, INCIDENTI STRADALI/ Morto ragazzo sulla A7 Genova-Milano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CAPODANNO, INCIDENTI STRADALI che inaugurano negativamente il 2020: Morto un ragazzo sull'Autostrada A7 Genova-Milano. Gli altri impatti Leggi la notizia su ilsussidiario

Domenic89215160 : Ben 11 gli interventi del 118 per soccorrere persone ubriache tra Lecce, Maglie, Nardò, Squinzano E Gallipoli. Tra… - zazoomblog : Botti Capodanno 48 feriti a Napoli gravi incidenti a Bari e Milano - #Botti #Capodanno #feriti #Napoli - Notiziedi_it : Napoli, nella notte di Capodanno anche due accoltellati, 28 interventi per abuso d'alcol e 17 per incidenti stradal… -