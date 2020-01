Capodanno: il tradizionale tuffo nel Tevere da ponte Cavour [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Trentaduesimo tuffo nel Tevere dal ponte Cavour, a Roma, per “Mister Ok”, Maurizio Palmulli, 67 anni. Come da tradizione, ha dato il benvenuto al 2020 tra una folla di turisti, romani fan e curiosi.L'articolo Capodanno: il tradizionale tuffo nel Tevere da ponte Cavour FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

teatrolafenice : ?? Il migliore modo per dare il benvenuto al 2020 è iniziarlo in musica con il tradizionale Concerto di Capodanno:… - UffiziGalleries : “Dove le parole non arrivano…la musica parla” #LudwigvanBeethoven #1Gennaio Anche le #GalleriedegliUffizi sono in… - ItalyinEU : Buongiorno e buon anno nuovo! Alle 12.20 in diretta su @RaiUno il tradizionale concerto di capodanno del… -