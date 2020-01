Capodanno di paura in Albania: terremoto al largo di Durazzo [DATI e MAPPE] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata alle 03:53 sulla costa settentrionale dell’Albania, al largo di Durazzo. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo, il sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 10 km di profondità ed epicentro 27 km a nordovest da Durazzo. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito l’area il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2mila feriti.L'articolo Capodanno di paura in Albania: terremoto al largo di Durazzo DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

