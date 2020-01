Capodanno, Bianca è la prima bimba nata a Roma 20 secondi dopo la mezzanotte. Oggi in Italia nasceranno 1210 bambini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La prima bimba nata a Roma nel 2020 si chiama Bianca ed è venuta alla luce venti secondi dopo la mezzanotte scorsa alla casa di cura Santa Famiglia della capitale. Bianca pesa 3590g ed... Leggi la notizia su ilmessaggero

ULTIMOBASILEUS : Capodanno, Bianca è la prima bimba nata a Roma 20 secondi dopo la mezzanotte. Oggi in Italia nasceranno 1210 bambin… - bianca_caimi : RT @fondamentalismo: Juve merda a Capodanno. Juve merda tutto l'anno. Juve merda per l'eternità. - bianca_caimi : RT @SkyTG24: Capodanno a #Roma, cassonetti e auto in fiamme: ipotesi botti -