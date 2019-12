Capodanno 2020 Napoli, già ci sono 7 feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) In queste prime ore del 2020 si è sparato moltissimo a Napoli e in provincia. I botti subito dopo la mezzanotte hanno causato già alcuni feriti, nessuno è in condizioni gravi sono ricoverati tra i vari ospedali del centro città. Segnalati concertini abusivi al Vomero e incendi di cassonetti nella zona di Piazza Dante. Leggi la notizia su napoli.fanpage

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il programma dell’edizione 2020 del Concerto di Capodanno. Sarà la seconda parte del Concerto ad essere trasmessa… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -