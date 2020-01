Capodanno 2020, le immagini spettacolari da Dubai a Londra: i festeggiamenti per il nuovo anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono strepitose le immagini che vengono da Sidney, nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia, dove in tantissimi hanno assistito a un mega spettacolo pirotecnico per brindare al nuovo anno. Sidney, Australia La prima città a salutare il 2019 è stata Auckland in Nuova Zelanda che ha stappato le bottiglie ben 13 ore prima del Capodanno italiano così come Kiritimati (o Christmas Island, atollo del Pacifico centrale), dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884. Asia In questa foto, invece, si vedono i buddisti sudcoreani pregare durante le celebrazioni del nuovo anno presso il tempio di Jogyesa a Seoul, Corea del Sud, in Asia. Corea del Sud, Asia Singapore ha salutato il vecchio anno con fuochi d’artificio e uno spettacolo di luci con droni. Qui siamo a Marina Bay, zona conosciuta per i ... Leggi la notizia su open.online

