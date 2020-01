Capodanno 2020 a Roma, Mister Ok si tuffa nel Tevere da ponte Cavour: è la trentaduesima volta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Come ogni anno a Roma si è ripetuto il tradizionale tuffo nel Tevere di "Mister Ok", Maurizio Palmulli, il bagnino di Castel Fusano di 67 anni che da oltre tre decenni porta avanti la trazione del salto da ponte Cavour nel primo giorno dell'anno, tra gli applausi di Romani e turisti. "Io mi auguro che ci sia qualcuno che porti avanti questa tradizione Romana", ha detto il tuffatore. Leggi la notizia su roma.fanpage

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - LegaSalvini : “Le mie magari sono parole scomode. A Capodanno bisogna magari fare discorsi più melliflui, più incolori, più indol… - SkyTG24 : #Milano, rogo in via Gola per Capodanno: pompieri spintonati e derubati -