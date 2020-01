Calendario Volley 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Nations League in Italia e Olimpiadi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 22 luglio al 9 agosto, sono indubbiamente l’appuntamento più importante del Calendario 2020 per quanto riguarda il Volley. Nella capitale del Giappone assisteremo all’evento di maggiore rilievo dell’intero quadriennio, 12 Nazionali per sesso si daranno battaglia per la conquista delle medaglie e l’Italia cercherà di essere grande protagoniste sia con gli uomini (argento a Rio 2016) che con le donne (mai sul podio a cinque cerchi). Il percorso di qualificazioni ai Giochi si deve ancora completare, restano da assegnare cinque pass per sesso e i tornei preolimpici si disputeranno subito in apertura del nuovo anno ovvero tra il 5 e il 12 gennaio in svariate sedi (per l’Europa sono coinvolte Berlino e Apeldoorn). Il Calendario internazionale sarà comunque molto fitto perché prima delle Olimpiadi è prevista ... Leggi la notizia su oasport

