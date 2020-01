Calendario Superbike 2020: programma, tv, date, orari, guida tv del Mondiale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mancano esattamente due mesi all’inizio del Campionato del Mondo Superbike 2020, che scatterà nel weekend 28 febbraio-1 marzo a Phillip Island con il Gran Premio d’Australia. La categoria riservata alle moto derivate di serie offre sempre grande spettacolo ma quest’anno si preannuncia ancora più interessante con diverse novità nella line-up dei piloti che potrebbero rimescolare le carte anche in ottica titolo iridato. Saranno tredici le tappe stagionali in programma nel 2020, con le novità di Barcellona (18-20 settembre) e Oschersleben (31 luglio-2 agosto) a sostituire i round di Thailandia e Stati Uniti, mentre sono confermati i due appuntamenti italiani di Imola (8-10 maggio) e Misano (12-14 giugno). Rispetto alle ultime stagioni, in cui l’ultimo atto si svolgeva in Qatar, il campionato si chiuderà con il Gran Premio d’Argentina a San Juan Villicum dal 9 ... Leggi la notizia su oasport

