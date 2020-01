Calenda predice il futuro “Salvini perderà in Emilia-Romagna la candidata pensava che l’Emilia confinasse con il Trentino…” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Carlo Calenda ex ministro dell’economia e ideatore del movimento azione fa una previsione sulle prossime elezioni regionali che si svolgeranno in Emilia Romagna: “Salvini, a mio avviso, perderà in Emilia-Romagna, perché ha una candidata che non ha nessuna esperienza gestionale, che pensava che l’Emilia confinasse con il Trentino Alto Adige. Bonaccini, invece, è un bravo amministratore e si dovrebbe valutare questo”. Il leader di “Azione” è stato intervistato durante il programma “Lavori in corso”. Calenda ha cercato di fare un’analisi approfondita sul voto in Emilia “Il fatto che Bonaccini vincerà vorrà dire che non ci sarà nessuna ripartenza dei progressisti, perché i progressisti chiamiamoli così – il Pd ecc…- oggi non dicono niente, non si capisce cosa vogliono. Banalmente si sono attaccati a Conte che definivano il male assoluto prima e adesso ... Leggi la notizia su baritalianews

