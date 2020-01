Calciomercato, rivoluzione Milan: il Genoa rifà le corsie, il Cagliari la difesa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La sessione invernale di Calciomercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio, ma le squadre si sono mosse e hanno già piazzato i primi colpi. Ibrahimovic al Milan e Kulusevski alla Juventus (in prestito al Parma fino al termine della stagione) quelli più risonanti. Altre società stanno lavorando sottotraccia per regalare innesti ai propri allenatori. Milan – L’affare Todibo è ormai ad un passo dalla chiusura. L’arrivo del difensore centrale francese mette in bilico la posizione di Caldara. L’ex atalantino potrebbe tornare nella sua vecchia squadra. In prima fila c’è proprio l’Atalanta. In partenza anche Rodriguez. L’eredità dello svizzero potrebbe essere raccolta da Paolo Ghiglione, esterno che sta facendo molto bene con il Genoa. La nuova idea per il centrocampo è, invece, Kevin Strootman. L’ex Roma potrebbe essere liberato dal ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

