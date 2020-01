Calciomercato Napoli, nuovo nome per Cristiano Giuntoli: offerti 50 milioni per Boubakary Soumaré del Lille (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Calciomercato del Napoli si arricchisce con un nuovo nome: si tratta di Boubakary Soumaré. 20 anni, è un mediano che milita nel Lille. Le 10 Sport rivela che il Napoli avrebbe già offerto tra i 50 e i 55 milioni di Euro. Una cifra clamorosa per un talento così giovane. Tuttavia, a sorpresa, i francesi non hanno ancora risposto affermativamente. Anzi, starebbero aspettando che la notizia circoli nella speranza che qualche altro grande club europeo avanzi un’offerta ancora maggiore. Il desiderio è quello di innescare un’asta. Se il Napoli sta pensando a Boubakary Soumaré significa che le richieste di Gennaro Gattuso sono state chiare. L’emergenza è a centrocampo. La coperta è corta, a gennaio ci saranno molte partite contro le big e il Napoli deve attrezzarsi. La rosa è da ridisegnare al netto dei problemi nati durante la gestione di Carlo Ancelotti. Cristiano ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

