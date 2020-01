Calciomercato Napoli news/ Con Callejon non c'è l'accordo per il rinnovo: ecco perché (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calciomercato Napoli news: in primo piano ci sono i possibili rinnovi di contratto, ecco perché con José Maria Callejon al momento manca l'accordo. Leggi la notizia su ilsussidiario

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -